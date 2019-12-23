В Одессе полиция вмешалась в стычку вооруженных охранников: видео

В Одессе полиция вмешалась в конфликт вооруженных охранников двух частных фирм, которые были наняты собственником земельного участка и владельцем здания, которое на нем расположено.

"О нескольких десятках вооруженных мужчин в масках, которые проникли на частную территорию, в полицию сообщили граждане. На место происшествия были направлены работники батальона особого назначения и следственно-оперативная группа Приморского отдела", – говорится в сообщении областного управления Нацполиции.

Стражи порядка выяснили, что между владельцем земельного участка и хозяином расположенного на нем здания продолжается судебный спор. Владелец земли заключил соглашение со столичной охранной фирмой, чтобы та не допускала на территорию местную охранную фирму, нанятую его оппонентом для охраны здания.

Полицейские прекратили конфликт, изъяли оружие у всех участников инцидента и доставили их в отделение для установления личностей.

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Сейчас копы выясняют основания, на которых охранники получили оружие и лицензии на охранную деятельность.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация происшествия – "хулиганство".

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Напомним, ранее в Киеве полиция задержала 17-летних близнецов и их друга, которые избили охранника на заправке. Так, ночью двое братьев и их товарищ зашли на АЗС и взяли три банки слабоалкогольного напитка. Кассир им отказал в продаже товара, тогда они положили две банки на полку, а третью спрятали в карман.

Охранник сделал им замечание и пытался задержать. В результате произошел конфликт, в ходе которого один из несовершеннолетних применил газовый баллончик, а остальные избили 52-летнего мужчину и сбежали. Свидетели вызвали скорую и полицию. Мужчину с травмой головы госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском парке в Киеве группа подростков 15-16 лет бросают под ноги прохожим петарды, чтобы потом их ограбить.

Кроме того, ранее в Киеве трое молодых парней жестоко избили охранника в супермаркете на улице Ярославской.

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