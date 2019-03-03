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В Одессе полиция задержала грабителя, застрелившего пожилую женщину и ее внука

Сегодня, 01:26

В настоящее время продолжаются следственные действия

фото facebook/Дмитро Головін
фото facebook/Дмитро Головін.
В Одессе полиция задержала грабителя, застрелившего пожилую женщину и ее внука //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/b12/787/5c7b12787bbd2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/b12/787/5c7b12787bbd2.jpg Одесса В настоящее время продолжаются следственные действия

2 марта в пригороде Одессы задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука.

Об этом сообщил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин в Facebook.

"За считанные часы задержали подонка, который из-за жажды денег, двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал жизнь ее и жизнь ее внука", – написал Головин.

Он выразил благодарность оперативникам за быстрое задержание подозреваемого.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

По некоторым данным, ограбление и убийство совершено молодым мужчиной в селе Крыжановка, граничащим с Суворовским районом Одессы.

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала собственная 24-летняя мать.

Кроме того, в Одессе на протяжении 1 марта произошло два дерзких разбойных нападения – вечером неизвестные в центре города напали на профессора университета, а ночью проникли в дом 90-летнего мужчины и пытали его, выясняя, где тот прячет деньги.

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Тег Одесса, убийство, внук, телефон, бабушка, кредитная карта

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