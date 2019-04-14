В Одессе получили 35 военных джипов Hummer для ВСУ
Всего за последнее время США помогла Украине примерно на 400 млн долларов
Соединенные штаты Америки предоставили Украине 35 боевых машин Hummer для воинских подразделений Вооруженных сил Украины. Эти джипы уже разгрузили в Одессе.
Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак во время пребывания в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в Конотопе.
Он рассказал, что партнеры Украины за последнее время увеличили уровень военно-технической помощи, особенно это касается США. Полторак отметил, что вся помощь сразу направляется в боевые подразделения на линиях соприкосновения.
"В Одессе разгрузили боевые машины Hummer – 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения", – рассказал министр обороны.
Как рассказал глава оборонного ведомства, за последнее время США оказали помощь Украине более чем на 400 миллионов долларов. В частности, это противотанковые средства Javelin, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы и беспилотные летательные аппараты.
Напомним, чтотоп-сенатор в США опубликовал стратегию поддержки Украины. Председатель Комитета по вооруженным силам Сената США, сенатор Джим Инхоф заявил, что Соединенным Штатам следует изучить дополнительные возможности помочь Украине в вопросах улучшения морской и воздушной обороны и усилить финансирование программ помощи этой стране.
Также специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер заявил о возможности продажи Украине дополнительных противотанковых ракетных комплексов Javelin.Также он сказал, что речь идет и о антиснайперских системах, которые уже предоставлялись Украине.
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