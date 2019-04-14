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В Одессе получили 35 военных джипов Hummer для ВСУ

Сегодня, 15:13

Всего за последнее время США помогла Украине примерно на 400 млн долларов

Фото: Pixabay

Соединенные штаты Америки предоставили Украине 35 боевых машин Hummer для воинских подразделений Вооруженных сил Украины. Эти джипы уже разгрузили в Одессе.

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак во время пребывания в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в Конотопе.

Он рассказал, что партнеры Украины за последнее время увеличили уровень военно-технической помощи, особенно это касается США. Полторак отметил, что вся помощь сразу направляется в боевые подразделения на линиях соприкосновения.

"В Одессе разгрузили боевые машины Hummer – 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения", – рассказал министр обороны.

Как рассказал глава оборонного ведомства, за последнее время США оказали помощь Украине более чем на 400 миллионов долларов. В частности, это противотанковые средства Javelin, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы и беспилотные летательные аппараты.

Напомним, чтотоп-сенатор в США опубликовал стратегию поддержки Украины. Председатель Комитета по вооруженным силам Сената США, сенатор Джим Инхоф заявил, что Соединенным Штатам следует изучить дополнительные возможности помочь Украине в вопросах улучшения морской и воздушной обороны и усилить финансирование программ помощи этой стране.

Также специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер заявил о возможности продажи Украине дополнительных противотанковых ракетных комплексов Javelin.Также он сказал, что речь идет и о антиснайперских системах, которые уже предоставлялись Украине.

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Тег США, джип, военная техника, Полторак, военная помощь, Хаммер

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