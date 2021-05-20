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В Одессе полуобнаженный мужчина выпрыгнул из окна. Видео с места трагедии

20 мая, 14:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Тело мужчины обнаружили в микрорайоне Таирова возле одного из домов – правоохранители выясняют причину смерти

ЧП произошло на Таирова. Фото: od.vgorode.ua

ЧП произошло на Таирова. Фото: od.vgorode.ua

В Одессе на Таирова мужчина выпрыгнул из окна. Его тело без признаков жизни обнаружил коммунальщик возле жилого дома на улице Академика Королева.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, известно, что погибший родился в 1974 году.

По предварительным данным, мужчина выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, в которой временно проживал.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти. Предварительно сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

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Кроме того, местные СМИ сообщают, что мужчина был только в нижнем белье.

Местные СМИ сняли на видео место происшествия. Видео: 7 канал
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Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и проломил крышу больницы.

Также напомним, во Львове парень выпал из окна многоэтажки.

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