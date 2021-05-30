В Одессе порезали врача военного госпиталя

В Одессе ранили врача, фото: "Украинская служба информации"
В Одессе в районе Слободки на улице Промышленной сильно ранили врача военного госпиталя.
Об этом сообщает издание "Украинская служба информации".
Между двумя мужчинами на почве ревности произошел конфликт, который перерос в поножовщину.
Пострадавшего врача госпитализировали в больницу. Как рассказали очевидцы, к его супруге приехал мужчина, которому она позвонила и попросила забрать ее. Когда он приехал, между мужчинами возник конфликт, и 29-летний мужчина ударил потерпевшего ножом.
Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции.
Также недавно в Белой Церкви неадекватный мужчина бросался на прохожих с ножом. Инцидент произошел возле одного из супермаркетов на улице 1-вой Песчаной.
Ранее мы сообщали, что в Киеве поймали мужчину, который ножом ранил двух киевлян. ЧП произошло из-за замечания по поводу собаки, которая бросалась на прохожих.