Одесса "поплыла" после ливня, а в области пронесся смерч (фото и видео)

В Одессе, как и обещали синоптики, прошел сильный ливень, который привел к подтоплению целого ряда улиц областного центра.

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Так, водой залило улицы Балковскую и Приморскую, а на Таможенной площади появилось "озеро", сообщает "Думская".

В то же время, подъезды к этой площади, которой грозило подтопление, были перекрыты полицейскими экипажами и обошлось без пострадавших. Вскоре движение открыли, несмотря на бьющие из люков фонтаны.

Кроме того, на Ланжероновском спуске, по словам очевидцев, появился самый настоящий "водопад".

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Отметим, ранее в гидрометцентре Черного и Азовского морей предупреждали о том, что на 30 июня в Одессе ожидаются сильные дожди с грозами и градом, также не исключали шквалистого ветра до 20 м/с.

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Некоторые одесситы принялись развлекаться на затопленных улицах, как в аквапарке, – двое мужчин плавали на надувных кругах, а какая-то девочка просто плескалась в луже:

Видео: XYDESSA/Telegram

Видео: Подслушано Одесса/Telegram

Между тем, в Саратском районе области 30 июня пронесся смерч – очевидцы сняли это природное явление на видео, сообщает УСИ.

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По словам метеорологов, чаще всего смерчи образовываются в результате столкновения теплого воздуха, насыщенного водяным паром, с холодными сухими потоками. В последнее время эти природные явления стали довольно частыми в Одесской области. Например, прошлым летом в Одессе и области зафиксировали около десятка смерчей.

Ранее сообщалось, что в результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: были прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты.

После стихийного бедствия президент Владимир Зеленский заверил, что держит ситуацию на контроле и сделает все необходимое, чтобы оказать помощь людям, а премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился срочно принять меры по ликвидации последствий непогоды.

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