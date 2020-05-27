В Одессе после падения в бассейн ресторана умерла двухлетняя девочка

Врачи почти месяц боролись за жизнь ребенка

В Одессе умерла двухлетняя девочка, которая находилась в коме после падения в бассейн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в полиции Одесской области.

"Этот случай, когда девочка упала в бассейн, произошел 9 мая. Девочка умерла вчера, 26 мая, в больнице", – рассказала нам спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

По информации "Думской", трагедия произошла в ресторане, расположенном в селе Фонтанка Одесской области.

Ребенок бегал без присмотра возле водоема и случайно упал в воду.

После этого малышку доставили в одну из больниц города, где за ее жизнь все это время боролись в отделении интенсивной терапии.

Напомним, в американском отеле Holiday Inn Express, который находится в городе Ливония (штат Мичиган, США), посетители бассейна приняли тонувшего двухлетнего мальчика за играющего в воде. Спасти малыша помогла девятилетняя девочка, которая поняла, что тот в беде.

Также ранее в Ужгороде в местном бассейне утонул 6-летний житель села Долгое Иршавского района. Как сообщает полиция, следователи, прибывшие по вызову, выяснили, что ребенок вместе с тетей, 37-летней жительницей Ужгорода, отдыхал на территории частного бассейна.

А в России три человека погибли в бассейне с сухим льдом. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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