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В Одессе после разбойного нападения задержаны трое парней: появилось видео

2 сентября, 19:58

Все задержанные оказались местными жителями 21-22 лет

В Одессе произошло разбойное нападение на одно из развлекательных заведений: трое злоумышленников, угрожая пистолетом администратору, отобрали крупную сумму – около 20 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Портофранковского отдела оперативно установили местонахождение подозреваемых и задержали их.

Все задержанные оказались жителями Одесской области, молодыми людьми в возрасте 21-22 лет. По месту их жительства были изъяты вещественные доказательства – балаклавы и одежда, которыми те пользовались во время совершения разбойного нападения.

При этом свою "добычу" молодые люди уже успели потратить на собственные нужды. Сейчас задержанным уже объявлено о подозрении по статье "разбой", их поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее в Одессе двое мужчин под видом полицейских ворвались в арендованную туристами-иностранцами квартиру и ограбили их .

Кроме этого, в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и начали вымогать у них деньги.

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Одесса разбой ограбление нападение

Источник: Сегодня

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