В Одессе после смягчения карантина откроется зоопарк

В Одессе с 15 мая в связи со смягчением карантинных ограничений откроется городской зоопарк.
Как сообщили на официальной странице зоопарка, посетителей начнут принимать с 9:00.
При этом сотрудники зверинца пообещали, что работа будет организована в соответствии с требованиями карантинных ограничений для обеспечения безопасности гостей.
В частности, все посетители обязаны носить маски, а на входе им будут измерять температуру.
"Каждый сможет воспользоваться предложенными дезинфицирующими средствами", - добавили в учреждении.
При этом расположенные на территории парка экспозиция "Акватеррариум", детские игровые площадки и аттракционы пока остаются закрытыми.
Также не будет работать секция юных натуралистов, не возобновляются массовые мероприятия, экскурсии и групповые посещения зоопарка.
Руководство зверинца попросило гостей соблюдать максимальную дистанцию, держаться отдельными семейными группами.
Напомним, что Одесский зоопарк расположен недалеко от рынка "Привоз" с 1938 года и занимает площадь около шести гектаров.
Его посещаемость – более 250 тысяч человек в год. Коллекция зоопарка содержит свыше 260 видов, порядка 1500 экземпляров животных, в том числе около 50 видов, занесенных в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.
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