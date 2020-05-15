В Одессе после смягчения карантина откроется зоопарк

Некоторые аттракционы на территории зоопарка будут закрыты

В Одессе с 15 мая в связи со смягчением карантинных ограничений откроется городской зоопарк.

Как сообщили на официальной странице зоопарка, посетителей начнут принимать с 9:00.

При этом сотрудники зверинца пообещали, что работа будет организована в соответствии с требованиями карантинных ограничений для обеспечения безопасности гостей.

Реклама

В частности, все посетители обязаны носить маски, а на входе им будут измерять температуру.

"Каждый сможет воспользоваться предложенными дезинфицирующими средствами", - добавили в учреждении.

При этом расположенные на территории парка экспозиция "Акватеррариум", детские игровые площадки и аттракционы пока остаются закрытыми.

Реклама

Также не будет работать секция юных натуралистов, не возобновляются массовые мероприятия, экскурсии и групповые посещения зоопарка.

Руководство зверинца попросило гостей соблюдать максимальную дистанцию, держаться отдельными семейными группами.

Напомним, что Одесский зоопарк расположен недалеко от рынка "Привоз" с 1938 года и занимает площадь около шести гектаров.

Его посещаемость – более 250 тысяч человек в год. Коллекция зоопарка содержит свыше 260 видов, порядка 1500 экземпляров животных, в том числе около 50 видов, занесенных в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Реклама

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда могут открыть метро и запустить междугородный транспорт.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама