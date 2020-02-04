В Одессе построили дом "на курьих ножках", без окон и дверей (фото)

Строитель наплевал на мнение жителей дома и поставил уродливую избушку

В центре двора дома в Одессе, по улице Успенской, появилась уродливая постройка без окон и дверей.

Как рассказали местные жители, возводить ее начали летом прошлого года, без малейшего учета мнения жильцов дома, сообщает "Думская".

"Владелец одноэтажного флигеля из ракушечника, наплевав на соседей, начал надстраивать на нем второй этаж из палок металлического каркаса, обшитого вагонкой. В итоге в центре двора выросло нечто, явно нарушающее строительные нормы", – говорится в сообщении.

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Между тем, в муниципальном управлении Государственной архитектурно-строительной комиссии заявили, что флигель – нежилое помещение площадью 23,1 квадратных метров. В начале июля прошлого года его выкупила одесситка.

Она сразу же уведомила ведомство о начале реконструкции здания. При этом, согласно декларации, собиралась разделить пристройку на две отдельные квартиры.

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В конце декабря инспекторы ведомства установили отклонение от декларации. Оказалось, что муниципальный департамент архитектуры и градостроительства не выдавал условий и ограничений на проведение работ.

На владелицу помещения составили протокол и наложили штраф в размере 8500 гривен. В ближайшее время управление планирует обратиться в суд с требованием о демонтаже "избушки".

Также мы сообщали о том, что в Одессе на памятнике архитектуры появился дополнительный этаж и пристройка. "Новации" заметили в самом центре города – в переулке Маяковского.

Напомним, ранее в историческом центре Одессы загорелся памятник архитектуры – дом Либмана, который находится в процессе реставрации.

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