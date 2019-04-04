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В Одессе появились белоснежные "крылья"

Сегодня, 20:10

За 35 лет со дня создания монумента реконструкция не проводилась ни разу

Старосенная площадь Одессы. Иллюстрация
Старосенная площадь Одессы. Иллюстрация. Фото: Сегодня
В Одессе появились белоснежные "крылья" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d50/81f/5c7d5081f2c8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d50/81f/5c7d5081f2c8c.jpg Одесса За 35 лет со дня создания монумента реконструкция не проводилась ни разу

В Одессе вокруг обелиска "Крылья победы", на площади 10 Апреля, полностью убрали леса. Монумент находился на реконструкции с конца января.

Рабочие уже заменили на обелиске старые серые плиты на новенькие белоснежные, изготовленные на заказ в Италии из керамогранита. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, монумент установили в 1984-м году к 40-летию со дня освобождения города во время Второй мировой войны: "За 35 лет здесь ни разу не проводился капитальный ремонт".

Напомним, не так давно в городе Владимир-Волынский горел стенд памяти Небесной сотни.Полицейские выяснили, что возгорание произошло в результате опрокидывания горящей лампадки.

Ранее во Львове неизвестные раскрасили желто-синим Монумент боевой славысоветским вооруженным силам на улице Стрыйской.

Кроме этого, во Львове разрисовали памятник польским профессорам, которых на этом месте в июле 1941 года расстреляли гестаповцы.

А в Днепре местному жителю, который помог полиции установить вандалов, которые нанесли рекламу наркотиков на памятник меценату Александру Полю, выплатят крупное вознаграждение.


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Тег памятник, монумент, обелиск

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АВТОР:

Алина Калинина

Источник:

Сегодня

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