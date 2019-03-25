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В Одессе появился оригинальный памятник книголюбу

Сегодня, 19:27

На создание бронзового изваяния высотой около 4,5 м у скульптора Михаила Ревы ушло восемь месяцев

В Одессе появился оригинальный памятник книголюбу Одесса На создание бронзового изваяния высотой около 4,5 м у скульптора Михаила Ревы ушло восемь месяцев

В Одессе увековечили образ книголюба. Новый памятник на днях открыли возле Одесской национальной научной библиотеки на ул. Пастера.

Скульптурная композиция называется More Books, Less Fear, что в переводе с английского означает "чем больше книг, тем меньше страха", и изображает человека, который держит в руках стопку из тридцати семи фолиантов.

На создание бронзового изваяния высотой около 4,5 м у скульптора Михаила Ревы ушло восемь месяцев.

"Вот и пролетело время с тех пор, как мне пришла идея создания памятника любопытству и знаниям. Только жажда открытий движет душой человека. Я благодарен всем, кто помог мне пройти этот путь", — сказал мастер.

Напомним, на пересечении Андреевского спуска и Боричевого тока в Киеве открыли памятник известному актеру и певцу Александру Вертинскому в образе грустного Пьеро. Открытие приурочили к 130-му дню рождения артиста.

А в Марковке Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино. 

Напомним, что не так давно во Львове снесли Монумент славы воинам СССР.

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Тег памятник, скульптура

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

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