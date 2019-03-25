В Одессе появился оригинальный памятник книголюбу
На создание бронзового изваяния высотой около 4,5 м у скульптора Михаила Ревы ушло восемь месяцев
В Одессе увековечили образ книголюба. Новый памятник на днях открыли возле Одесской национальной научной библиотеки на ул. Пастера.
Скульптурная композиция называется More Books, Less Fear, что в переводе с английского означает "чем больше книг, тем меньше страха", и изображает человека, который держит в руках стопку из тридцати семи фолиантов.
На создание бронзового изваяния высотой около 4,5 м у скульптора Михаила Ревы ушло восемь месяцев.
"Вот и пролетело время с тех пор, как мне пришла идея создания памятника любопытству и знаниям. Только жажда открытий движет душой человека. Я благодарен всем, кто помог мне пройти этот путь", — сказал мастер.
Напомним, на пересечении Андреевского спуска и Боричевого тока в Киеве открыли памятник известному актеру и певцу Александру Вертинскому в образе грустного Пьеро. Открытие приурочили к 130-му дню рождения артиста.
А в Марковке Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино.
Напомним, что не так давно во Львове снесли Монумент славы воинам СССР.
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