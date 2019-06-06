В Одессе появился "пляжный спецназ"

Чиновники создали группу для проверки побережья и соблюдения условий договоров арендаторами

Куда поехать на каникулы летом. Фото: Depositphotos

В Одессе на базе городского Департамента коммунальной собственности создали мобильную группу, которая будет регулярно проводить проверки соблюдения правил оборудования и эксплуатации городских пляжей, а также соблюдение условий договора арендаторами.

Планируется, что "пляжный спецназ" будет работать на протяжении курортного сезона-2019. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

"Данная группа регулярно проводит проверки", – сообщили в муниципалитете, напоминая, что в преддверии летнего сезона уже провели совещание с арендаторами пляжей об обеспечении свободного доступа на их территорию пляжей.

При этом на арендодателей-нарушителей теперь можно будет пожаловаться сразу по нескольким телефонным номерам.

"Одесситы и гости города могут сообщать обо всех нарушениях, выявленных на пляжах по телефонам: 15-35, 705-55-55, 263-02-82, 705-51-71", – добавили в мэрии.

Отметим, купаться и загорать в Южной Пальмире начали еще в мае. Как и обещали чиновники, к началу туристического сезона с пляжа "Дельфин" все же убрали севший на мель ярко-желтый буксир, якобы перевозивший контрабандные сигареты. Песок там был не самым чистым, зато на вышке в то время уже дежурили спасатели.

На пляже "Чайка", тем временем, продолжаются строительные работы по сооружению пешеходного моста. На шум строительной техники отдыхающие не жалуются. Проход к пляжу тоже не перекрывали: если дискомфорт и возникает, то не от стройки, а от большого количества платных лож и шезлонгов, коими забит весь берег.

А вот готовить пляжи к туристическому сезону начали еще в апреле. С морского дна подняли жестяные банки, бутылки и прочий мусор, который может навредить отдыхающим. Проверили и санитарное состояние.

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