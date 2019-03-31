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В Одессе поймали парня, который добивал ногами пострадавших в ДТП нацгвардейцев

Сегодня, 18:32

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на 5 лет

В Одессе поймали парня, который добивал ногами пострадавших в ДТП нацгвардейцев Одесса Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на 5 лет

В Одессе на улице Южной, 75 полицейские задержали хулигана, который после ДТП бил ногами пострадавших нацгвардейцев. Об этом сообщил министр МВД Арсен Аваков.

"После страшного удара трое гвардейцев истекали кровью на асфальте, вызвали скорую – и тут – эта мразина в синей куртке – он подскочил к бойцам и нанес несколько ударов (!!) по лежащим, пока его не оттолкнула, спасибо ей, женщина..", - написал он.

Хулиган сбежал с места трагедии до того, как приехала полиция и скорая.

"Мы искали его всю ночь и полдня – он прятался – но сейчас мы его нашли! Ранее судимый, находящийся под условным сроком гражданин Украины, одессит и мразь! Некий Путилин", - написал Аваков.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Ранее сообщалось о том, что полицейские разыскивали Максима Путилина.

Накануне мы писали, что в Одессе ищут парня, который избивал ногами пострадавших в ДТП нацгвардейцев. В сети появилось видео сразу после аварии, на котором мужчина подходил к раненым бойцам и бил их.

Напомним, вчера на углу улицы Кишиневской и проспекта Добровольского произошло жуткое ДТП: водитель автомобиля Оpel с польскими номерами проехал на красный, столкнулся с авто и вылетел на тротуар. Там находились трое нацгвардейцев. Они были на службе. Один из них от удара погиб на месте, а двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Кроме того, пострадал водитель и пассажиры авто, среди которых — ребенок. 

Позже стало известно имя погибшего нацгвардейца. Им оказался Виталий Флоря. Ему было всего 22 года.

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Тег авария, ДТП, избиение, нацгвардейцы

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АВТОР:

Юлия Те

Источник:

Сегодня

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