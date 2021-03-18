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В Одессе поймали "вора в законе" Мамуку Хонского (фото)

18 марта, 16:16

Татьяна Очеретяная , Диана Федотова

Всего он провел в тюрьме более 20 лет

В Одессе задержали "вора в законе" Мамуку Хонского. Он нелегально въехал в Украину, имея поддельные документы четырех человек.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Мужчине 44 года, он уроженец Грузии и гражданин Российской Федерации.

Мамука неоднократно судим за совершение тяжких преступлений. Мужчину связывают с квартирными кражами, разбойными нападениями и грабежами.

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Его последний срок в тюрьме закончился полгода назад. Всего за решеткой Хонский более 20 лет. Сейчас он находится в пункте временного пребывания иностранцев.

Решается вопрос о принудительной депортации "вора в законе" из последующим запретом въезда.

Напомним, ранее из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Зюзя".

Также мы писали, что из Украины выдворили "вора в законе" Каху Тбилисского (настоящее имя – Кахабер Орагвелидзе), которого ранее задержали оперативники в Черновицкой области.

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Одесса задержание вор в законе депортация

Источник: Сегодня

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