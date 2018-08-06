В Одессе пожар уничтожил семь торговых павильонов

Сегодня, 21:29

В ночь на понедельник горел цветочный магазин и находящиеся рядом торговые точки

Фото: Сайт города Одессы
Фото: Сайт города Одессы

Масштабный пожар уничтожил торговый ряд в спальном районе Одессы, на пересечении Люстдорфской дороги и улицы Левитана.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Одесской области, в ночь на понедельник горел цветочный магазин и находящиеся рядом торговые точки.

"Пожар уничтожил семь торговых павильонов на общей площади 150 квадратных метров. Причину пожара и нанесенный ущерб еще устанавливаем", — рассказали спасатели.

Остановить огонь удалось менее чем за полчаса, к работам привлекли два спецавтомобиля и восемь сотрудников. По словам очевидцев, службам пришлось на время перекрыть движение по Люстдорфской дороге.

Напомним, во Львовской области горела старинная деревянная церковь

"Церковь деревянная, площадью 125 квадратных  метров, высотой 15 метров, 1798 года застройки, является памятником архитектуры местного значения. Сигнал о пожаре поступил пятого августа, около 14.30. В тот момент церковь была закрыта, людей внутри не было", – сообщают в ГСЧС.

А в Запорожской области "коктейлями Молотова" забросали сельсовет.

Также мы писали о масштабном пожаре в харьковском вузе.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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