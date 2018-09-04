В Одессе пожарная машина попала в ДТП по дороге на вызов

В Одессе пожарная автоцистерна, которая следовала по вызову на улицу Дальницкую, где произошло масштабное возгорание на СТО, попала в аварию. Инцидент произошел вечером, 3 сентября, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"3 августа в 21:10 при следовании на пожар, двигаясь на пожарной автоцистерне с включенными спецсигналами по ул. Дальницкая, пожарно-спасательное отделение, пересекая перекресток, попало в дорожно-транспортное происшествие с легковым автомобилем", – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля, которые были госпитализированы. После ДТП пожарно-спасательное отделение к выполнению задач по назначению не привлекалось.

Напомним, ранее мы сообщали о крупном пожаре в Одессе, где во время борьбы с огнем на СТО прогремел взрыв, а рухнувшая крыша привела к ранениям четверых спасателей. Пожарным удалось полностью справиться с огнем к 23 часам.

Напомним, ранее в столице загорелось семейное общежитие на ул. Бажова,12 в Днепровском районе города. Во время тушения пожара спасли мужчину с подозрением на отравление продуктами горения. Также из дома были выведены 14 человек.

Напомним также, что в субботу, 25 августа, произошел пожар в ресторане, расположенном на первом этаже здания на улице Крещатик, 12, в центре Киева и в пристройке к нему.