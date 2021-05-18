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В Одессе предлагают "погадать по клитору"

18 мая, 22:19

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Креативное мероприятие анонсировали в музее современного искусства – за 15 минут спиритического сеанса обещают раскрыть тайны будущего

В Музее современного искусства Одессы пройдет необычное мероприятие – спиритический сеанс "Гадание по клитору". Стоимость составляет 300 грн.

В анонсе на странице Facebоok пишут, что за 15 минут потомственная гадалка "откроет завесу тайны будущего".

"Только для вас сеанс ясновидения, на котором пересмотрит сложившуюся ситуацию, выяснит причинно-следственную связь и подберет пути решения любой проблемы. Гадание по клитору — изменит Вашу жизнь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сеансы проходят индивидуально, строго по записи и только один день, 23 мая. Организаторы обещают, что посетители смогут узнать пророчества на ближайшее будущее для мира и Украины, как обрести процветание в личных делах и финансах и как найти себя в радости и красоте, а также многое другое.

"Зрители взаимодействуют с гадалкой, не видя ее лица, имея дело с недоступной обнаженностью и с комбинацией знаков на прозрачной поверхности-преграде", – говорится в анонсе.

Напомним, 37-летняя жительница американского штата Нью-Джерси по имени Лора Ясорка покоряет горные вершины без одежды, а затем делится фотографиями в соцсетях.

Также новости "Сегодня" писали, как изменится подход к искусству в ближайшем будущем.

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