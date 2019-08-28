В Одессе назвали причину страшного пожара в отеле "Токио стар"

В Одессе назвали предварительные результаты расследования причин пожара в отеле "Токио стар", в котором погибли девять человек, – короткое замыкание из-за чрезмерной перегрузки в электросети.

Об этом заявил прокурор на заседании апелляционного суда, который рассматривал ходатайство адвокатов владельца отеля – бизнесмена Вадима Черного – об изменении меры пресечения.

Предприниматель остается единственным подозреваемым в уголовном производстве, открытом по факту трагедии.

Стоит добавить, что сам Черный с выводами специалистов не согласился. По его словам, ночью нагрузка на сеть минимальная.

Предпринимателю инкриминируют обвинения в нарушении правил пожарной безопасности, которые и привели к гибели людей.

Рассмотрев материалы дела, судьи постановили оставить подозреваемого под стражей, а адвокаты пообещали подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Огонь вспыхнул в здании, где находилось около 200 человек. Погибшими оказались женщина из Сум и ее 10-летняя дочь, две пары влюбленных – из Балты и Киева, турист из Днепра и гражданка Австралии. Тело еще одного погибшего до сих пор не опознано.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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