В Одессе преобразят заброшенные склоны

Заросли под бульваром Жванецкого превратят в место для отдыха

Фото: labourbe.com

В мэрии Одессы презентовали работу победителей конкурса на лучший проект по благоустройству зеленой зоны склонов под бульваром Жванецкого — от Военного спуска до художественного музея. Победителем стала группа киевских и одесских архитекторов, презентовавших свой "Шаг к морю". "Сегодня" выяснили, как может выглядеть общественное пространство после реконструкции.

Главный архитектор города Михаил Шайденко отметил, что одним из требований к конкурсным работам была гармоничная связь пространства с окружающими ландшафтами, а также создание единой зеленой зоны с Греческим и Стамбульским парками.

"Также проект должен решить вопрос безбарьерной среды, в частности большим количеством пандусов, показать бережное отношение к природной среде и предусмотреть зоны для разных возрастных и социальных групп", — пояснил Шайденко.

На конкурс подали более 80 заявок. Участие приняли как опытные архитекторы, так и студенческие группы профильных специальностей со всей Украины. К слову, победители получили не только признание членов жюри, но и денежные вознаграждения. Так, проект "Шаг к морю" принес создателям 120 тыс. грн. Второе место и 90 тыс. грн присудили львовскому проекту, а третье и 60 тыс. грн — одесскому. Еще два поощрительных приза по 15 тыс. грн получили коллективы из столицы.

Авторы проекта "Шаг к морю" постарались спланировать пространство так, чтобы там появилось больше пандусов и как можно меньше лестниц. Они заверили, что стремились максимально сохранить существующий рельеф и зеленые насаждения.

Один из авторов проекта Евгений Чернат рассказал нам, что команда предусмотрела три активных зоны: скейтпарк, горки и детская площадка, а также спортивную площадку.

"Главная идея была в том, что мы разделили парк на что-то вроде ботанического сада и активные зоны, которые чередуются. Так как одна из основных задач состояла в том, чтобы сделать горизонтальное соединение вдоль парка, которого на данный момент не существует, мы решили, что пространство вдоль этого пути лучше разделить на разные зоны — активные и более тихие", — пояснил Евгений.

Как и требовалось, архи­текторы попытались создать комфортные условия для представителей маломобильных групп населения.

"Мы смотрели, чтобы вдоль всего парка можно было прогуляться без барьеров, плюс была возможность дополнительно спуститься с бульвара Жванецкого", — отметил мужчина.

Пока восстановление сквера только в планах, на самом бульваре Жванецкого уже ведутся активные ремонтные работы. Следующий этап, по словам чиновников, — подготовка проектно-сметной документации, в основу которой и лягут проекты победителей конкурса.

Ранее мы писали, что в Харькове демонтируют один из символов города. В мэрии намерены убрать каскад фонтанов из-за деформации фундамента.

А в киевском парке появились кнопки экстренного вызова полиции. Установлены они на фонарных столбах в небольших сине-белых металлических ящиках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама