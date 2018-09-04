В Одессе презентовали дизайнерский трамвай "Одиссей"

В Одессе презентовали низкопольный трамвай с новым дизайном. От своих предшественников он отличается своеобразной "маской" на передней части и увеличенным лобовым стеклом. Вагон получил имя героя древнегреческого эпоса Одиссея (Odissey): название выбрали в рамках конкурса среди 237 вариантов, предложенных одесситами.

"Odissey оборудован пандусом для пассажиров в инвалидных креслах, визуальной информационной системой оповещения для пассажиров с нарушениями слуха и звуковой информационной системой для пассажиров с нарушениями зрения", — сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".

Это лишь первый из шести вагонов, которые КП приобрело в июне за 31,7 млн грн.

Ранее мы писали, что к концу года в Одессе обещают запустить долгожданный скоростной трамвай "Север — Юг", который должен соединить отдаленные от центра поселок Котовского и район Таирово. Однако, как выяснилось, четкий план могут нарушить банальные пробки. "Сегодня" выяснила, какие изменения ждут общественный транспорт и какие сложности могут возникнуть в инфраструктурном проекте.

Напомним, Одесса получила шесть новых троллейбусов из Беларуси.

Также мы писали, что одесские чиновники пытаются решить проблему нехватки парковок. Проблема становится все более острой с приближением туристического сезона, когда к многочисленным машинам местных жителей добавляются "железные кони" приезжих. По словам власть имущих, генплан города предусматривает 19 мест для строительства таких объектов, однако желающих вкладывать деньги в проект пока не нашлось.