В Одессе приземлился редкий "Боинг" американских ВМС: что о нем известно

/ Фото: Думская

Редкий военный самолет американских ВМС приземлился в Одессе. Посадка случилась в 15:50 в одесском аэропорту. Об этом сообщает Думская.

Известно, что это C-40A Clipper с регистрационным номером 168980. Пока не известно, с какой целью борт прибыл в Украину.

Clipper — это военная версия пассажирского самолета Boeing 737-700. Чтобы не привлекать излишний интерес граждан, самолет окрашен как обычный пассажирский.

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Его создали для перевозки грузов и личного состава американских военно-морских сил. Всего в мире есть 15 таких самолетов.

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Воздушное судно может оперативно трансформироваться и использоваться в трех конфигурациях: для перевозки войск, грузов или их комбинации. Максимально он может взять на борт 121 военного или восемь стандартных морских контейнеров по 5000 фунтов каждый — всего около 17 тонн груза.

Также известно, что C-40A оснащен "стеклянной" кабиной пилотов и системой предупреждения о возможном столкновении TCAS-II, системой предупреждения об опасном сближении с землей, системами отображения информации и универсальными шифрованными системами связи. Самолет может преодолеть свыше 5500 км на скорости около 900 км/ч.

Напомним, утром 8 января в Тегеране разбился авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", который выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев. Сначала пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера, а потом самолет и вовсе исчез с радаров. На его борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, не выжил никто. Полный список имен погибших пассажиров был опубликован днем 8 января.

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