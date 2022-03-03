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В Одессе продавцы оставили товар "на самообслуживание" и ушли волонтерить

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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3 марта, 16:12
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Торговцы оставили записку и попросили платить по возможности
Рынок в Одессе
Рынок в Одессе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе продавцы с рынка ушли выполнять волонтерскую работу, оставив товар и записку для покупателей. Фото опубликовал в Facebook Юрий Андреев.

"У кого нет денег — берите бесплатно в меру необходимости. Слава Украине!" — говорится в записке.

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"Наш народ не победить никому!" — прокомментировал блогер снимок.

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Украинцев предупреждают, что не нужно сочувствовать российским солдатам, которые говорят, что не знали, куда они едут. Фото с бомбежками и обстрелами оккупанты выкладывали в Instagram.

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