В Одессе продавцы оставили товар "на самообслуживание" и ушли волонтерить

В Одессе продавцы с рынка ушли выполнять волонтерскую работу, оставив товар и записку для покупателей. Фото опубликовал в Facebook Юрий Андреев.
"У кого нет денег — берите бесплатно в меру необходимости. Слава Украине!" — говорится в записке.
"Наш народ не победить никому!" — прокомментировал блогер снимок.
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