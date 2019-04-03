В Одессе прогремел мощный взрыв: автомобиль отбросило на трамвайные рельсы
Полиция выясняет, что произошло на самом деле
Мощный взрыв прогремел под автомобилем, припаркованным между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана в Одессе, сообщили очевидцы. Машину отбросило на трамвайные рельсы. При этом было повреждено дорожное покрытие.
"По предварительной информации, взрывного устройства не было, пострадавших нет. Полиция выясняет, что произошло на самом деле", — заявили "Думской" в пресс-службе ГУНП.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, городские службы. Движение трамваев парализовано. Патрульные осуществляют отвод транспорта.
По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование автомобиля.
Напомним, под Днепром прогремел сильный взрыв, в результате которого был полностью разрушен жилой дом, а также пострадали несколько соседних зданий.
А в порту Черноморска взорвалась емкость для хранения зерна. По предварительным данным, взрыв с последующим воспламенением многотонной силосной емкости произошел во время загрузки зерна. Причиной взрыва, вероятно, была мелкодисперсная зерновая пыль, накопившаяся в этой емкости. В результате пострадал сварщик, который работал неподалеку. Мужчину доставили в больницу с ожогами лица.
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