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В Одессе прогремел мощный взрыв: автомобиль отбросило на трамвайные рельсы

Сегодня, 14:38

Полиция выясняет, что произошло на самом деле

Фото: соцсети
Фото: соцсети.
В Одессе прогремел мощный взрыв: автомобиль отбросило на трамвайные рельсы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/49a/2f5/5ca49a2f58bbb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/49a/2f5/5ca49a2f58bbb.jpg Одесса Полиция выясняет, что произошло на самом деле

Мощный взрыв прогремел под автомобилем, припаркованным между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана в Одессе, сообщили очевидцы. Машину отбросило на трамвайные рельсы. При этом было повреждено дорожное покрытие.

"По предварительной информации, взрывного устройства не было, пострадавших нет. Полиция выясняет, что произошло на самом деле", — заявили "Думской" в пресс-службе ГУНП.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, городские службы. Движение трамваев парализовано. Патрульные осуществляют отвод транспорта.

По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование автомобиля.

Напомним, под Днепром прогремел сильный взрыв, в результате которого был полностью разрушен жилой дом, а также пострадали несколько соседних зданий.

А в порту Черноморска взорвалась емкость для хранения зерна. По предварительным данным, взрыв с последующим воспламенением многотонной силосной емкости произошел во время загрузки зерна. Причиной взрыва, вероятно, была мелкодисперсная зерновая пыль, накопившаяся в этой емкости. В результате пострадал сварщик, который работал неподалеку. Мужчину доставили в больницу с ожогами лица.

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Тег взрыв, рельсы, автомобиль

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