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В Одессе проходит женский марш: радикалы пытались сорвать акцию (фото и видео)

5 марта, 16:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Радикалы преградили дорогу колонне активистов

В Одессе на Приморском бульваре проходит марш за равные права женщин. Его пытались сорвать радикалы, выступающие за патриархат.

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Об этом сообщает "Думская.

Так, в женском марше участвуют около ста человек. Радикалы из организации "Традиции и порядок" преградили дорогу колонне женщин.

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В инциденте принимали участие около десятка молодых людей в возрасте около 18-19 лет. В руках они держали баннер в поддержку патриархата.

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На место выехала полиция, начались стычки. Участники "Традиции и порядок" оказывали силовикам противодействие.

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В результате инцидента никто не пострадал. Марш за права женщин продолжается.

Напомним, в прошлом году в Украине в Международный женский день в разных городах прошли марши за права женщин.

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Одесса марш радикалы марш за права женщин
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