В Одессе произошел крупный пожар

Сегодня, 12:52

Загорелся дом в плотно застроенном жилом секторе


Крупный пожар тушили спасатели в Одессе накануне вечером. Там загорелся дом в плотно застроенном жилом секторе.

Огонь быстро распространялся деревянными перекрытиями помещения, и мог в любой момент перекинуться на соседние дома.

Кроме того, под одной крышей с охваченной огнем домом находилось еще одно помещение, поэтому тушили 40 человек и 6 единиц спецтехники.

Распространение огня на другие здания удалось избежать. Жители – не пострадали. Причины возгорания еще устанавливают.

Накануне масштабный пожар произошел в Киеве. Возгорание случилось на территории складов по адресу Туполева 31. От огня деформировалась стена помещения и вылетели окна. 

Также сообщалось, что в Запорожской области огнем были уничтожены сразу несколько хозяйственных построек.

Ранее в Николаевской области произошел смертельный пожар на военном полигоне "Широкий Лан"Как выяснилось, возгорание в палатке произошло после того, как один из солдат решил подлить в буржуйку бензина из пластиковой бутылки, несмотря на запреты.

Между тем, по словам Военной службы правопорядка, все участники инцидента находились в трезвом состоянии, а трагедия произошла исключительно по халатности одного из солдат. В итоге, в огне погиб один военнослужащий, и еще семеро с ожогами были госпитализированы.
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"Сегодня"

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