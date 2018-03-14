В Одессе произошел крупный пожар

Крупный пожар тушили спасатели в Одессе накануне вечером. Там загорелся дом в плотно застроенном жилом секторе.

Огонь быстро распространялся деревянными перекрытиями помещения, и мог в любой момент перекинуться на соседние дома.

Кроме того, под одной крышей с охваченной огнем домом находилось еще одно помещение, поэтому тушили 40 человек и 6 единиц спецтехники.

Распространение огня на другие здания удалось избежать. Жители – не пострадали. Причины возгорания еще устанавливают.

Накануне масштабный пожар произошел в Киеве. Возгорание случилось на территории складов по адресу Туполева 31. От огня деформировалась стена помещения и вылетели окна.

Также сообщалось, что в Запорожской области огнем были уничтожены сразу несколько хозяйственных построек.

Ранее в Николаевской области произошел смертельный пожар на военном полигоне "Широкий Лан". Как выяснилось, возгорание в палатке произошло после того, как один из солдат решил подлить в буржуйку бензина из пластиковой бутылки, несмотря на запреты.

Между тем, по словам Военной службы правопорядка, все участники инцидента находились в трезвом состоянии, а трагедия произошла исключительно по халатности одного из солдат. В итоге, в огне погиб один военнослужащий, и еще семеро с ожогами были госпитализированы.



