В Одессе произошел масштабный пожар в гостинице: погибли восемь человек, 10 пострадали (видео, фото)

Восемь человек погибли и 10 пострадали в результате масштабного пожара в одесской гостинице "Токио Стар", который произошел в ночь на субботу, 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В 1:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Одесса по ул. Водопроводная, 1а в гостинице "Токио Стар" возник пожар. В 1:39 на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили возгорание на втором этаже ориентировочно на площади 200 м.кв. На время пожара в гостинице находилось ориентировочно 200 человек", – говорится в сообщении.
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Во время ликвидации пожара эвакуированы 136 человек, спасены – семь, пострадали 10 человек, которые были направлены в медицинские учреждения города и выявлено восемь погибших (анкетные данные устанавливаются).
В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован на площади 1000 м.кв.
К тушению пожара от ГУ ГСЧС в Одесской области привлекалось 13 единиц основной и специальной техники и 65 человек личного состава.
Причина пожара и гибели людей – устанавливается.
По данным местных СМИ, в связи с пожаром обесточено трамвайное депо.
В полиции региона заявили, что в первой половине дня состоится брифинг руководства ГУ Нацполиции области, ГСЧС и прокуратуры по поводу смертельного пожара.
Ранее в Одессе произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере, в результате которого погибли шесть человек. Возгорание произошло поздним вечером 10 июня – загорелась крыша деревянного одноэтажного здания, и огонь быстро распространился на площадь около 500 квадратных метров. Были названы имена жертв этой трагедии.
Городские власти пообещали выплатить родственникам пострадавших материальную помощь: семьям погибших – по 100 тысяч гривен, а родственникам пострадавших – по 50 тысяч.
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