В Одессе произошел пожар в психбольнице, есть погибшие

Тела достали из огня, их осматривают медики

Фото: Думская

В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, в ходе которого погибли четыре человека.

Об этом сообщило издание "Думская".

"В Одессе горит психиатрическая больница на улице Воробьева. На место масштабного пожара направилось много пожарных машин… Точно погибло четыре человека. Тела достали из огня, их осматривают медики", – сказано в сообщении на сайте

По информации издания, погибли медсестра и три пациента.

Трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом "отравление продуктами горения".

Пожар ликвидирован. Также из горевшего корпуса спасатели эвакуировали 15 человек.

Также отмечается, что сотрудники скорой помощи "прочесывают территорию клиники в поисках пострадавших, которые могли убежать и затаиться".

Ранее в Харьковской области горело отделение по переработке нефти. К тушению были привлечены 36 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожар на площади 50 м. кв. локализовали.

Напомним, под Киевом вспыхнул пожар на птицефабрике.

А в Хмельницком произошел пожар на станции шиномонтажа. Вследствие ЧП город окутал едкий дым.

Также мы писали, что 35 харьковских спасателей почти час тушили масштабный пожар на территории ангара пилорамы.

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