В Одессе произошел пожар в ресторане на Ланжероне: погибла женщина

На втором этаже здания спасатели обнаружили женщину, которая отравилась продуктами горения

Этим утром на пляже "Ланжерон" в Одессе произошел пожар в ресторане "Terrace. Sea view". Как сообщил в пресс-службе областного ГСЧС, вызов о пожаре поступил спасателям в 7:48. В 9 утра пожар полностью потушили.

По словам спасателей, обгорела одна из вентиляционных труб и крыша. На втором этаже здания спасатели обнаружили женщину, которая отравилась продуктами горения. На месте ей делали непрямой массаж сердца и передали медикам.

Пострадавшую доставили в медучреждение в состоянии клинической смерти. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не помогло — женщина скончалась.

В полиции сообщили, что устанавливают обстоятельства пожара. На месте работает следственно-оперативная группа.

Вчера в Одессе горела многоэтажка. По данным очевидцев, пожар начался на нижних этажах дома и быстро распространился вверх. Местное издание "Думская" писало, что на фасаде дома, возможно, загорелся кондиционер, и от него огонь распространился по обшивке.

В полиции сообщили, что на подъездах к месту ЧП перекрыто движение транспорта.

В ГСЧС также добавили, что из жилого дома и торгово-развлекательного центра, который расположен рядом, были эвакуированы 68 ​​человек.

Тем временем, в российском Забайкалье пожар охватил почти 100 домов.

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