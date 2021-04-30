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В Одессе произошел пожар в санатории, есть пострадавший (фото)

30 апреля, 13:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ночью в Одессе вспыхнул пожар в одной из комнат санатория имени Пирогова – на место происшествия выезжали спасатели

В Одессе в 15-этажном корпусе клинического санатория имени Пирогова ночью, 30 апреля, произошел пожар. Загорелся матрас в комнате на 2 этаже, где находился пациент с инвалидностью. Мужчина пострадал.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки.

Спасатели эвакуировали из помещения 9 человек.

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Во время пожара получил ожоги рук, туловища и головы находящийся на лечении 48-летний мужчина с ограниченными возможностями движения.

"Его в тяжелом состоянии бригадой скорой медицинской помощи госпитализировали в 10 городскую клиническую больницу. Причина пожара — перегрузка электрического удлинителя", — рассказали в ГСЧС.

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Напомним, вечером в воскресенье в Одессе на улице Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом в частном секторе, в котором находится гостиница Arcadia Apartments, где в этот момент было много постояльцев.

Также ранее в Одессе горела высотка, есть жертва.

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