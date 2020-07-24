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В Одессе произошла масштабная утечка топлива из затонувшего танкера (фото)

24 июля, 13:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Огромное пятно пошло в сторону берега

В Одессе из затонувшего танкера Delfi, который пытаются поднять и отбуксировать, произошел очередной разлив топлива.

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Как сообщает "Думская", ссылаясь на замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталия Караулова, сегодня, 24 июля, в 9 утра специалисты ведомства обнаружили пятно площадью почти 7,5 тысяч "квадратов". Боновые заграждения не смогли предотвратить разлив, так как из-за неправильной установки они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

Огромное пятно пошло в сторону берега на песок пляжа.

Напомним, сейчас судно готовят ко второй попытке подъема, которой занялся судовладелец. К танкеру подогнали плавучий кран – при его помощи будут заводить стальные тросы.

Тем временем, Администрация морских портов Украины объявила тендер по выбору подрядчика, который займется подъемом танкера. Операцию оценили почти в 25 миллионов гривен. Впоследствии эти деньги планируют взыскать с владельца танкера. После подъема, Delfi отбуксируют в Черноморск.

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Тендерные предложения принимаются до 28 августа, а аукцион состоится 5 октября. Убрать танкер победитель должен до конца года.

Ранее мы писали, что из танкера, затонувшего осенью 2019 года, вытекали нефтепродукты, которые достигли пляжа "Отрада" и тянулись в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Добавим, что танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

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Одесса Черное море танкер топливо утечка загрязнение судно

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