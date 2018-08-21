В Одессе произошла стрельба: ранен мужчина

Сегодня, 18:48

Пострадавшего госпитализировали с ранениями грудной клетки и предплечья

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе на улице Академика Вильямса произошла стрельба. Ранения получил 45-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Предварительно установлено, что телесные повреждения мужчина получил от неизвестного, который подбежал к его припаркованного автомобиля и совершил несколько выстрелов из вероятно травматического оружия", – рассказали правоохранители.

В результате инцидента мужчина получил ранения грудной клетки и предплечья. Его госпитализировали в больницу. На данный момент полиция принимает меры по установлению и задержанию злоумышленника. 

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Недавно в Малиновском районе Одессы конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека.

Напомним, ранее в Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо.
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