В Одессе произошла стрельба, загорелся Mercedes – СМИ

Очевидцы рассказали, что в перестрелке участвовали люди в форме

В Одессе, где недавно гремели выстрелы на рынке "Седьмой километр", снова произошла стрельба – в переулке Катаева.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил сайт Украинской Службы Информации.

"В переулке Катаева около 16:00 были слышны звуки стрельбы. Подожгли автомобиль Mercedes-Benz S 500", - говорится в сообщении.

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По словам свидетеля происшествия, люди в форме подожгли автомобиль, произошла перестрелка. Позже прибыли спасатели, которые потушили горящий автомобиль.

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Также сообщается, что журналисты выяснили – автомобиль принадлежит семье адвоката Максима Болдина.

Напомним, ранее один из владельцев магазина, который подвергся нападению, рассказал, что причиной "разборок" считает конфликт из-за неаккуратно припаркованного автомобиля, позже приведшего к драке.

Видео: Нацполиция

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Как сообщал сайт "Сегодня", ранее в Приморском районе Одессы произошло дерзкое ограбление. Злоумышленники у банковского учреждения напали на мужчину. После этого в городе и прилегающих районах области был введен специальный оперативный план "Перехват".

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