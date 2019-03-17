Масштабное ДТП в Одессе: столкнулись сразу пять автомобилей
В результате аварии был травмирован один человек
В Киевском районе Одессы 17 марта произошло ДТП, в котором столкнулись сразу пять автомобилей. Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, авария произошла около 10 часов утра на улице Академика Вильямса, 50А.
Как стало известно, столкнулись ВАЗ-2101, "Москвич", "Газель", Nissan Micra и Dodge. Был травмирован водитель ВАЗа – его госпитализировали.
"Причины аварии будут установлены следствием. В данный момент на месте работает следователь", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали о тройном ДТП, которое произошло во Львове – там столкнулись Renault Megane, Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf, пострадала женщина-пассажир Renault.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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