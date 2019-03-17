Масштабное ДТП в Одессе: столкнулись сразу пять автомобилей

В результате аварии был травмирован один человек

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Масштабное ДТП в Одессе: столкнулись сразу пять автомобилей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg 2019-03-17T16:29:00+02:00 Одесса В результате аварии был травмирован один человек

В Киевском районе Одессы 17 марта произошло ДТП, в котором столкнулись сразу пять автомобилей. Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, авария произошла около 10 часов утра на улице Академика Вильямса, 50А.

Как стало известно, столкнулись ВАЗ-2101, "Москвич", "Газель", Nissan Micra и Dodge. Был травмирован водитель ВАЗа – его госпитализировали.

"Причины аварии будут установлены следствием. В данный момент на месте работает следователь", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о тройном ДТП, которое произошло во Львове – там столкнулись Renault Megane, Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf, пострадала женщина-пассажир Renault.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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