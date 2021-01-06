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В Одессе столкнулись пять автомобилей: есть погибшие (фото)

6 января, 01:24

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Количество жертв пока уточняется

Во вторник, 5 января, около 22:00 в Одессе на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской произошло масштабное ДТП – столкнулись пять машин.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации, в результате столкновения одно из авто загорелось.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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Отмечается, что есть жертвы и пострадавшие. Их количество уточняется.

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По информации СМИ, ДТП спровоцировал гонщик, который развил большую скорость, но не справился с управлением и врезался в другие машины.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Как сообщали новости "Сегодня", в новогоднюю ночь в Киеве случилась странная авария. Автомобиль Jaguar въехал в столб и повис на нем. Дорожно-транспортное происшествие произошло на Лукьяновке.

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авария ДТП происшествие Одесса
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