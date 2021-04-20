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В Одессе произошло тройное ДТП : у грузовика на ходу откинулась кабина (фото)

20 апреля, 13:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Тройное ДТП с грузовиком в Одессе – как у КамАЗа на ходу откинулась кабина – подробности аварии и фото

В Одессе столкнулись три автомобиля. У грузовика на ходу откинулась кабина, она повредила капот другого авто.

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Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

ДТП произошло утром в Малиновском районе. КамАЗ двигался со стороны ул. Святослава Рихтера, когда водитель начал поворачивать, у грузовика откинулась вперед кабина. В результате водитель потерял управление и выехал на встречку. Там грузовик столкнулся с легковушкой Toyota Corolla.

От удара иномарку отбросило на автомобиль Toyota RAV4, который двигался позади. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

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Напомним, ранее в Днепре пьяный водитель сбил женщину и сбежал с места аварии.

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ДТП Одесса грузовик полицейские
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