В Одессе прокурор присвоил квартиру покойницы
Теперь он может переехать в СИЗО
В Одессе сообщено о подозрении сотруднику одной из местных прокуратур.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Одесской области, этот работник, злоупотребляя служебным положением, получил доступ к документам на квартиру. Впоследствии он организовал через других лиц продажу помещения, которое ранее принадлежавшее умершей одесситке и должно было перейти к территориальной общине.
Преступными действиями государству нанесено более 800 тысяч гривен ущерба.
Прокуратура обратилась с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения подозреваемого от должности на время следствия.
Как сообщалось, у пожилой жительницы Киева путем подделки документов незаконно отобрали квартиру, которую потом перепродали.
Ранее в Киеве народный депутат Юрий Деревянко лишился квартиры на улице Пушкинской, которую, как он заявил, переоформили незаконно.
Также столичные правоохранители разоблачили преступную группу, которая с помощью поддельных документов завладела недвижимостью граждан Киева и объектами, которые находились в собственности Киева.
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