В Одессе прокурор присвоил квартиру покойницы

Теперь он может переехать в СИЗО

В Одессе прокурор присвоил квартиру покойницы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/905/d80/5c8905d808dad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/905/d80/5c8905d808dad.jpg 2019-03-13T15:25:00+02:00 Одесса Теперь он может переехать в СИЗО

В Одессе сообщено о подозрении сотруднику одной из местных прокуратур.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Одесской области, этот работник, злоупотребляя служебным положением, получил доступ к документам на квартиру. Впоследствии он организовал через других лиц продажу помещения, которое ранее принадлежавшее умершей одесситке и должно было перейти к территориальной общине.

Преступными действиями государству нанесено более 800 тысяч гривен ущерба.

Прокуратура обратилась с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения подозреваемого от должности на время следствия.

Как сообщалось, у пожилой жительницы Киева путем подделки документов незаконно отобрали квартиру, которую потом перепродали.

Ранее в Киеве народный депутат Юрий Деревянко лишился квартиры на улице Пушкинской, которую, как он заявил, переоформили незаконно.

Также столичные правоохранители разоблачили преступную группу, которая с помощью поддельных документов завладела недвижимостью граждан Киева и объектами, которые находились в собственности Киева.

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