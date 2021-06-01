В Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны ГПСУ. Что известно

Мужчина не дошел до места работы – правоохранители просят помочь в поисках

В Одессе пропал первый заместитель командира — начальник штаба Одесского отряда морской охраны ГПСУ. Случилось это сегодня утром, 1 июня.

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Об этом сообщает "Думская".

Начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Фото: Думская

Мужчина вышел в 6:30 из своего дома на работу, но до расположения отряда так и не дошел. Сейчас его ищут все компетентные органы, в частности военная контрразведка СБУ.

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Свидетелей, которые могут знать местонахождение офицера, просят сообщить об этом и позвонить на 102 или 0679765934 и 0675181647.

Напомним, в Одессе за неделю погибли три пограничника. По предварительным данным, они покончили жизнь самоубийством.

Кроме того, ранее в Одессе порезали врача военного госпиталя. Как рассказали очевидцы, к супруге пострадавшего приехал мужчина, которому она позвонила и попросила забрать ее.