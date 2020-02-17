В Одессе пропала 16-летняя девушка: фото, приметы

Девочка ушла из дома и не вернулась

/ Фото: Pixabay

В Одессе пропала местная жительница Горбунова Мария. Сообщается, что девочка, 2004 года рождения, ушла из дома 16 февраля и до сих пор не вернулась. Об этом пишет отдел коммуникации полиции Одесской области.

Малиновское отделение полиции наводит приметы пропавшей: рост 165 см, каштановые волосы до плеч, зеленые глаза.

Была одета: в синюю куртку, темные брюки.

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Напомним, в Киевской области пропал очередной подросток – полицейские разыскивают 16-летнего Романа Микитюка. Мальчик ушел из дома в селе Григорьевка Обуховского района поздно вечером 15 февраля. С того времени его никто не видел.

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Кроме того, в городе Украинка Киевской области разыскивают 17-летнего подростка. У мальчика есть дефект речи. Последний раз Даниила Куцана видели на День влюбленных, 14 февраля.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей . Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

А в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек. На поиски вышли кинологи, нацгравдия, полицейские и добровольцы. Девочек нашли за 2,5 км от дома, они замерзли и были обезвожены. Они вспомнили папин совет: если потерялись – оставаться на одном месте, так человека легче найти.

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