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В Одессе пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым

20 июня, 11:37

Тело ребенка нашли на дне моря

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одессе нашли тело восьмилетнего Николая Перчика, который пропал во время отдыха на пляже "Ланжерон". Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Об исчезновении ребенка сообщили родственники 19 июня. Как выяснилось, мальчик отдыхал на пляже под их присмотром, но в какой-то момент исчез из поля зрения. Тело мальчика нашли вечером того же дня.

"Водолазы достали тело ребенка со дна моря, в 10-ти метрах от места, где он играл", – рассказали в полиции.

На данный момент на месте происшествия, для выяснения всех обстоятельств, работают правоохранители. Для установления причины смерти ребенка тело направили на судмедэкспертизу.

Напомним, в Одесской области задержали подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Им оказался 22-летний местный житель. Мужчина уже признался в содеянном. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.


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Тег Одесса, Ланжерон, ребенок, тело, море, мальчик, пропавшие дети

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