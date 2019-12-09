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В Одессе прощаются со скончавшимся вследствие масштабного пожара спасателем: появились фото

9 декабря, 10:35

Сергей Шатохин сорвался с лестницы на уровне третьего этажа

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В Одессе провожают в последний путь погибшего во время пожара в колледже на Троицкой спасателя Сергея Шатохина. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Церемония будет проходить до 12:00 в Спасо-Преображенском соборе. Со спасателем пришли проститься родные, его коллеги по службе и одесситы.

В пожарной части, где служил Сергей Шатохин, его сослуживцы приносят цветы.

Фото: "Сегодня"

"Сергей был исполнительным человеком и помогал всем, кто бы не попросил. Это был очередной пожар, как и все остальные. Никто не ожидал, что так произойдет", – рассказал спасатель Сергей Москул.

Напомним, 7 декабря в одесской больнице скончался спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме после пожара в одесском колледже. Мужчина сорвался с лестницы на уровне третьего этажа, после того, как на него упала прыгнувшая из окна Ксения Бабенко, которая стала первой жертвой пожара.

Ранее мы сообщали, что пожарному Сергею Шатохину и преподавателю Анне Бортюк, которые спасали студентов во время пожара в колледже, посмертно присвоят звание Героя Украины.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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