В Одессе прошел Международный джазовый фестиваль

В Одессе на этих выходных прошел XVIII Международный джазовый фестиваль, который объединил музыкантов из 10 стран мира. В этом году на сцене джазфеста выступали группы из Литвы, Греции, Южной Кореи, Люксембурга, Израиля, Испании, Чехии, Австрии, Германии и, конечно же, Украины.

Открывал фестиваль интернациональный проект #LT100 jazz band из Литвы совместно с испанской вокалисткой Сандрой Карилло и одесской исполнительницей Анастасией Букиной. А 23 сентября публику удивляли интернациональные трио. Среди них — австрийский проект Kusimanten с участием уроженки Одесссы Тамары Лукашевой и немецкое Contrast Trio, которым руководит ивано-франковский пианист Юрий Сыч.

"Фестиваль продолжает развиваться, и в этом году его новая ступенька — проект, посвященный нашим талантливым детям, которые исполняют джаз. Odessa Jazz Fest — это также специальный маршрут, на который люди едут со всего мира", — рассказала директор городского департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

Напомним, не так давно во Львове прошел международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest. В течение пяти дней на сцене выступили более 170 исполнителей из 17 стран мира.

Кроме того, в ранее в Ботаническом саду им. Н.Н. Гришко прошел концерт-посвящение одному из величайших голосов в истории мировой музыки, легендарному Фрэнку Синатре.