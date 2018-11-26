В Одессе прошел митинг у консульства России: дипломатов взяли под усиленную охрану

После нападения России на украинские корабли в Азовском море по Украине прокатилась волна акций возле российских дипломатических учреждений. Ранее мы писали о спонтанном протесте в Киеве, где люди принесли к посольству бумажные кораблики и шины, а также о событиях в Харькове, где активисты забросали файерами территорию консульства, и там вспыхнул пожар.

Не стала исключением и Одесса – здесь люди начали подтягиваться к консульству России на Гагаринском плато к 10 часам утра.

"Украина охраняет консульство РФ в Одессе", – с сарказмом написал в своем Facebook один из инициаторов акции, активист Демьян Ганул, обнародовав видео с места событий.











На снятых им кадрах видно, что здание консульства взяли под усиленную охрану, на Гагаринском плато находились несколько полицейских автомобилей, карета скорой помощи и спасатели. Тут же работала группа превентивной коммуникации полиции.

Среди участников акции протеста мы заметили молодых людей в куртках с символикой "Национального корпуса", а также парней с повязками Правого сектора. Некоторые участники акции протеста скрывали свои лица под балаклавами.

Протестующие скандировали "Долой врага!", "Украина – понад усе!", а на асфальте перед консульством и кордоном силовиков с помощью баллончиков с желтой, голубой и красной краской написали "Долой оккупанта!", "Стоп РФ".

По словам очевидцев, во двор здания консульства бросили дымовую шашку. Как сообщили "Сегодня" в отделе коммуникаций Нацполиции Одесской области, во время акции протеста обошлось без задержаний.

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко.

Больше о развитии событий в Азовском море смотрите на сайте "Сегодня": Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника событий онлайн.