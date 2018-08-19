В Одессе прошел отборочный этап соревнований "Игры героев"
Участники выполняли жим штанги, подтягивались, делали упражнения с гантелями, а также соревновались в гребле на тренажере
В Одессе прошел один из последних отборочных этапов соревнований между людьми с инвалидностью "Игры героев", участие в которых принимают участники боевых действий на востоке страны, представители силовых структур и военнослужащие.
В субботу спортсмены померились силами на площади у памятника Дюку. Участники выполняли жим штанги, подтягивались, делали упражнения с гантелями, а также соревновались в гребле на тренажере.
"Главная цель игр — психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация людей с инвалидностью, приобщение молодежи к спорту", — говорят организаторы.
Ветераны соревнованиями остались довольны. "Теплый прием, горячий воздух, новые знакомства", — поделился впечатлениями участник Юрий Козловский.
Зрителей же приглашают на финал "Игр героев", который состоится 9 сентября в Киеве.
Напомним, под Харьковом прошли соревнования между бригадами скорой помощи.
А в Киеве солдаты боролись за звание самой сильной воинской части.
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