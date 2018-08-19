В Одессе прошел отборочный этап соревнований "Игры героев"

Сегодня, 21:29

Участники выполняли жим штанги, подтягивались, делали упражнения с гантелями, а также соревновались в гребле на тренажере

«Игры героев». Помогают бывшим бойцам пройти реабилитацию. Фото: dumskaya.net
«Игры героев». Помогают бывшим бойцам пройти реабилитацию. Фото: dumskaya.net

В Одессе прошел один из последних отборочных этапов соревнований между людьми с инвалидностью "Игры героев", участие в которых принимают участники боевых действий на востоке страны, представители силовых структур и военнослужащие.

В субботу спортсмены померились силами на площади у памятника Дюку. Участники выполняли жим штанги, подтягивались, делали упражнения с гантелями, а также соревновались в гребле на тренажере.

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"Главная цель игр — психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация людей с инвалидностью, приобщение молодежи к спорту", — говорят организаторы.

Ветераны соревнованиями остались довольны. "Теплый прием, горячий воздух, новые знакомства", — поделился впечатлениями участник Юрий Козловский.

Зрителей же приглашают на финал "Игр героев", который состоится 9 сентября в Киеве.

Напомним, под Харьковом прошли соревнования между бригадами скорой помощи.

А в Киеве солдаты боролись за звание самой сильной воинской части.
соревнования, военнослужащие, реабилитация, спортсмены, игры героев

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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