В Одессе прошел отборочный этап соревнований "Игры героев"

Участники выполняли жим штанги, подтягивались, делали упражнения с гантелями, а также соревновались в гребле на тренажере

В Одессе прошел один из последних отборочных этапов соревнований между людьми с инвалидностью "Игры героев", участие в которых принимают участники боевых действий на востоке страны, представители силовых структур и военнослужащие.

В субботу спортсмены померились силами на площади у памятника Дюку. Участники выполняли жим штанги, подтягивались, делали упражнения с гантелями, а также соревновались в гребле на тренажере.

"Главная цель игр — психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация людей с инвалидностью, приобщение молодежи к спорту", — говорят организаторы.

Ветераны соревнованиями остались довольны. "Теплый прием, горячий воздух, новые знакомства", — поделился впечатлениями участник Юрий Козловский.

Зрителей же приглашают на финал "Игр героев", который состоится 9 сентября в Киеве.

Напомним, под Харьковом прошли соревнования между бригадами скорой помощи.

А в Киеве солдаты боролись за звание самой сильной воинской части.