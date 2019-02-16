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В Одессе прошла конференция по подготовке учений "Си Бриз-2019"

Сегодня, 11:15

В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы и много упражнений, суть которых не разглашается

Фото: dpsu.gov.ua
В Одессе прошла конференция по подготовке учений "Си Бриз-2019" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7d3/e57/5c67d3e57bf8e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7d3/e57/5c67d3e57bf8e.jpg Одесса В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы и много упражнений, суть которых не разглашается

Конференция относительно планов украинско-американских учений "Си Бриз-2019" прошла в Одессе в течение недели. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

"В этом году "Си Бриз-2019" традиционно будет предусматривать выполнение задач по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой. Территориально мероприятия будут происходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря", - отмечается в сообщении.

В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы и много упражнений, суть которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.

Как отмечается в сообщении, новацией нынешних учений станет отработка речного элемента.

"По легенде враждебные элементы будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы – реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная до Черного моря. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы, в частности Морской охраны", - сообщила пресс-служба.

Ранее президент Петр Порошенко заявил о планах увеличить контингент участников учений Sea Breeze-2019.

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Тег учения, Украина, Си-Бриз

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