В Одессе прошла конференция по подготовке учений "Си Бриз-2019"
В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы и много упражнений, суть которых не разглашается
Конференция относительно планов украинско-американских учений "Си Бриз-2019" прошла в Одессе в течение недели. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
"В этом году "Си Бриз-2019" традиционно будет предусматривать выполнение задач по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой. Территориально мероприятия будут происходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря", - отмечается в сообщении.
В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы и много упражнений, суть которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.
Как отмечается в сообщении, новацией нынешних учений станет отработка речного элемента.
"По легенде враждебные элементы будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы – реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная до Черного моря. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы, в частности Морской охраны", - сообщила пресс-служба.
Ранее президент Петр Порошенко заявил о планах увеличить контингент участников учений Sea Breeze-2019.
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