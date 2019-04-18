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В Одессе прошла серия "минирований": копы призвали граждан сохранять спокойствие

Сегодня, 13:40

Ни в одном из "заминированных" зданий взрывчатку не обнаружили

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одессе с утра копы проверили серию сообщений о минировании зданий в городе. Все они оказались ложными, сообщили в пресс-службе местной полиции.

"В связи с тем, что со вчерашнего вечера в Одессе неустановленные злоумышленники друг за другом "минируют" объекты, где находится большое количество людей, просим граждан отнестись к таким сообщениям спокойно", – говорится в заявлении полиции.

Первое за сегодня сообщение о минировании в полицию поступило в 08:26. Информация поступила на электронный адрес "Международного аэропорта Одесса". На место происшествия сразу направили взрывотехников, кинологов и следственно-оперативную группу полиции, а также спасателей. Во время обследования аэропорта и прилегающей территории взрывных устройств и веществ там не нашли. Но во время проверки из здания эвакуировали 470 сотрудников и пассажиров аэропорта.

Позже, в 09:41, в полицию поступило сообщение о минировании центрального автовокзала на улице Колонтаевской. О заложенной взрывчатке злоумышленники также сообщили на электронную почту учреждения. Здание автовокзала и прилегающую территорию также проверили специалисты, но взрывных устройств и веществ там не обнаружили. Во время проверки из здания эвакуировали 120 сотрудников и пассажиров автовокзала.

А в 10:10 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что заминирован торговый центр на проспекте Академика Глушко. Здание торгового центра и прилегающую территорию уже проверили: взрывных устройств и веществ не нашли. Во время проверки были эвакуированы 217 сотрудников и посетителей.

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге правоохранители искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

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Тег Одесса, проверка, полиция, минирование, здания

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