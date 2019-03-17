В Одессе прошли учения водолазов Военно-морских сил ВСУ: появились яркие фото
Водолазы ВМС на учениях отработали выполнение важных профессиональных задач
В Практической гавани Одессы состоялся очередной тренировочный день водолазов из состава Военно-Морских Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе командования ВМС.
"Температура воды +9, а воздух +10. Это значительно сковывает возможности водолазов и их движения. Ведь долго в холодной воде на глубине не выдержать. Глубина ошибок не прощает, действовать надо уверенно", – рассказал начальник поисково-спасательного отряда ВМС ВС Украины капитан-лейтенант Руслан Шевченко.
По его словам, водолазы должны обладать не только навыками выполнения различного спектра задач под водой, но и уметь оказывать помощь собратьям в аварийных ситуациях.
В ходе учений водолазы ВСУ при почти нулевой видимости отрабатывали навыки обнаружения на подводных частях корпусов кораблей подозрительных предметов. Особое внимание они должны были уделить участкам гребного винта и донно-забортной арматуры.
Кроме того, водолазы отрабатывали навыки эвакуации людей, потерявших сознание на воде – такие действия осуществляется с помощью надувной платформы.
По словам ветеранов, в подобной ситуации водолаз прежде всего должен успокоить дыхание, быстро сориентироваться и не забыть доложить о самочувствии и дернуть сигнальную веревку – таким образом в ходе водолазных спусков проверяются средства подводной связи.
Напомним, ранее авиация ВСУ на Азове провела учения – тренировались брать корабли врага на "мушку". Таким образом летчики вместе с моряками отработали защиту украинского побережья от вторжения с моря.
Кроме того, в Азовском море буксир "Корец" засек корабли ФСБ. В рамках учений морской буксир ВМС Украины вышел в море, однако во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль.
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