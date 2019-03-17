В Одессе прошли учения водолазов Военно-морских сил ВСУ: появились яркие фото

Водолазы ВМС на учениях отработали выполнение важных профессиональных задач

В Одессе прошли учения водолазов Военно-морских сил ВСУ: появились яркие фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e24/812/5c8e24812c319.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e24/812/5c8e24812c319.jpg 2019-03-17T12:52:16+02:00 Одесса Водолазы ВМС на учениях отработали выполнение важных профессиональных задач

































В Практической гавани Одессы состоялся очередной тренировочный день водолазов из состава Военно-Морских Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе командования ВМС.

"Температура воды +9, а воздух +10. Это значительно сковывает возможности водолазов и их движения. Ведь долго в холодной воде на глубине не выдержать. Глубина ошибок не прощает, действовать надо уверенно", – рассказал начальник поисково-спасательного отряда ВМС ВС Украины капитан-лейтенант Руслан Шевченко.

По его словам, водолазы должны обладать не только навыками выполнения различного спектра задач под водой, но и уметь оказывать помощь собратьям в аварийных ситуациях.

В ходе учений водолазы ВСУ при почти нулевой видимости отрабатывали навыки обнаружения на подводных частях корпусов кораблей подозрительных предметов. Особое внимание они должны были уделить участкам гребного винта и донно-забортной арматуры.

Кроме того, водолазы отрабатывали навыки эвакуации людей, потерявших сознание на воде – такие действия осуществляется с помощью надувной платформы.

По словам ветеранов, в подобной ситуации водолаз прежде всего должен успокоить дыхание, быстро сориентироваться и не забыть доложить о самочувствии и дернуть сигнальную веревку – таким образом в ходе водолазных спусков проверяются средства подводной связи.

Напомним, ранее авиация ВСУ на Азове провела учения – тренировались брать корабли врага на "мушку". Таким образом летчики вместе с моряками отработали защиту украинского побережья от вторжения с моря.

Кроме того, в Азовском море буксир "Корец" засек корабли ФСБ. В рамках учений морской буксир ВМС Украины вышел в море, однако во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль.

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