В Одессе простились с еще одной жертвой пожара: появились фото

На церемонию пришло больше сотни человек

Фото: dumskaya.net

В Одессе простились с погибшей при пожаре в доме Асвадурова преподавательницей колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Натальей Третьяковой. Об этом сообщает "Думская".

Церемония прощания прошла сегодня, 12 декабря, на территории областного бюро судебно-медицинской экспертизы в Валиховском переулке. Проститься с Натальей пришли больше сотни человек – преподаватели и учащиеся колледжа и другие одесситы.

Ранее мы сообщали, что женщину опознали родственники. Наталья Алексеевна Третьякова была заведующей отделением правового направления колледжа.

Напомним, на данный момент подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль, студента Кирилла Трофимчукаи заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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