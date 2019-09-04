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В Одессе простились с молодым врачом, умершим во время обстрела в зоне ООС

4 сентября, 18:32

37-летний мужчина умер от массивного инфаркта во время обстрела

/ Фото: Pixabay

В Одессе похоронили молодого врача Ивана Герцена, который умер в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, пытаясь эвакуировать раненых воинов из зоны боевых действий в госпиталь.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Одесского городского совета, причиной смерти мужчины стал массивный инфаркт. По словам коллег, накануне смерти врач попал под обстрел, находясь в санитарном транспорте, который перевозил раненых бойцов.

Иван Герцен родился 19 июня 1982 года. В 2005 году окончил Одесский национальный медицинский университет, после чего начал работать в городской поликлинике №6.

В ноябре 2018, как офицер запаса Герцен был призван сроком на 18 месяцев в Вооруженные силы и работал в военном госпитале Днепра, где лечил раненых на Донбассе. Иногда мужчине даже приходилось жить при госпитале.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия снова обостряет ситуацию на Донбассе, перебрасывая на оккупированные территории спецназ, диверсионные группы и снайперские пары.

Пока враг проводит смену и перегруппировку войск, на одном из направлений ВСУ добились нового успеха, причем без применения оружия – под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций.

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Одесса похороны врач ООС

Источник: Сегодня

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