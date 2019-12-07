В Одессе простились с погибшей в пожаре преподавательницей: фото

Анна до последнего спасала студентов из горящего дома

В Одессе проводили в последний путь погибшую при пожаре на Троицкой преподавательницу колледжа Анну Бортюк. Об этом сообщает Оdessa Оnline.

Траурная церемония состоялась во дворе дома на Академика Заболотного. Родственники, студенты и коллеги простились с женщиной.

Напомним, тело Анны спасатели нашли под завалами сгоревшего здания 5 декабря. Преподаватель высшей математики и информатики Анна Бортюк до последнего спасала студентов из горящего дома. В очередной раз вернувшись за детьми, она не смогла выбраться. По предварительным данным, женщина умерла от отравления продуктами горения.

А вчера, 6 декабря, в селе Новониколаевка Одесской области простилисьс погибшей на пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Ксенией Бабенко.

Также сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

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